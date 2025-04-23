AKM'de Çocuk Sanat Festivali

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Sanat Festivali düzenleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımına göre, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Beşiktaş Çocuk Korosu, bayrama özel konserle sahne alacak.
Devlet Halk Dansları Topluluğu ise "Zamanın Kahramanları" gösterisiyle minik izleyicilerle buluşacak.
Festivalde ayrıca sanat atölyeleri, tiyatro oyunları, eğlenceli sahne şovları ve kültür sokağında düzenlenecek çeşitli etkinlikler yer alacak.
Çocuklara yönelik hazırlanan festival, 5 gün boyunca AKM'de bayram coşkusunu yaşatacak.
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