AKMED Arkeoloji Yaz Okulu Tamamlandı - Son Dakika
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AKMED Arkeoloji Yaz Okulu Tamamlandı

AKMED Arkeoloji Yaz Okulu Tamamlandı
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Manavgat'ta düzenlenen yaz okulunda 10 öğrenci, uygulamalı arkeoloji eğitimi aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen AKMED Arkeoloji Yaz Okulu tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) ile Anadolu Üniversitesi Side Kazı Başkanlığının iş birliğiyle düzenlenen "AKMED Arkeoloji Yaz Okulu: Side" programı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi.

Side Antik Kenti'nde 3-8 Ağustos'ta "Yapıdan Kente: Yapı Ölçeğindeki Araştırmalarla Kentin Mekansal ve Tarihsel Dönüşümünü Okumak" başlığıyla gerçekleştirilen programa, Türkiye'deki 8 üniversitenin arkeoloji bölümlerinde öğrenim gören 10 lisans öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı rehberliğinde alanda, Side Kazı Evi'nde ve Side Arkeoloji Müzesi'nde teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Alanyalı, AA muhabirine, her yıl stajyer öğrencileri kazı çalışmalarına dahil ettiklerini, AKMED ile yürütülen yaz okulunun ise daha kapsamlı ve verimli bir deneyim sunduğunu söyledi.

Programın organizasyonunu AKMED'in üstlendiğini belirten Alanyalı, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden arkeoloji ve restorasyon öğrencilerinin kazıda staj yaptığını ifade etti.

Yaz okulunun öğrencilerin eğitimine önemli katkı sağladığını dile getiren Alanyalı, "Bu organizasyon bizim için de farklı bir deneyim oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesinin izni ve desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışmanın öğrencilerimize önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda da bu tür yaz okullarına ev sahipliği yapabiliriz." dedi.

AKMED Bilimsel Koordinatörü Dr. Tarkan Kahya da yaz okulunda öğrencilerin kent yapısını tanıma, kazı yöntemleri, buluntuların belgelenmesi, bilimsel yayına hazırlanması ve müzeye teslim süreçleri hakkında uygulamalı bilgi edindiğini belirtti.

Side'nin arkeoloji ile turizmin iç içe geçtiği önemli bir merkez olduğunu dile getiren Kahya, öğrencilerin bu etkileşimi sahada gözlemleme fırsatı bulduğunu, benzer etkinlikleri gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yaz okuluna katılan öğrencilerden Zeynep İrem Kemaneci ise program kapsamında dron kullanımı, teknik çizim, seramik ve sikke incelemeleri gibi alanlarda uygulamalı deneyim kazandıklarını belirterek, teorik bilgileri sahada pratiğe dönüştürme fırsatı bulduklarını ve bunun akademik gelişimleri açısından önemli katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: AA

Arkeoloji, Manavgat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKMED Arkeoloji Yaz Okulu Tamamlandı - Son Dakika

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