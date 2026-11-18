AKOM, İstanbul'da cuma günü saatte 85 kilometre hızla fırtına bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AKOM, İstanbul ve Marmara genelinde cuma günü 03.00'ten itibaren rüzgarın saatte 60-85 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olacağını öngördü. Kurum, bugün 11.00 itibarıyla da lodosun 40-75 kilometre hıza ulaşmasını beklerken vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugünden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın cuma günü saatte 85 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde alçak basınç sistemlerinin etkisi sürüyor.
Halihazırda esen lodosun bugün 11.00 itibarıyla saatte 40-75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Cuma günü 03.00'ten itibaren de rüzgarın kısa süreli hamlelerle saatte 60-85 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA
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