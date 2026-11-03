AKOM: Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkili olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AKOM: Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkili olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AKOM: Soğuk ve yağışlı hava İstanbul\'da etkili olacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Afet İşleri Dairesi AKOM, kentte çarşamba itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. 18-20 derece civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların azalarak 12-14 derece aralığına gerileyeceği öngörülüyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri Dairesi AKOM, kentte çarşamba itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. 18-20 derece civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların azalarak 12-14 derece aralığına gerileyeceği öngörülüyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da yarından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava akımının etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM'un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ederken çarşamba (yarın) itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bölgeye giriş yapması bekleniyor. Bu nedenle hafta boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halen 18-20 derece civarında, bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba itibarıyla azalarak 12-14 derece aralığına, mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Ayrıca bugün, gün boyu aralıklarla hafif şekilde devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinde (16.00-22.00) etkisini artırarak aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde hafiflemesi beklenen yağışların çarşamba  sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği ve toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış gözlemlenebileceği öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiİstanbulGüncelAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Yayında “Rahmet okumayan“ Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 13:52:38. #7.13#
SON DAKİKA: AKOM: Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkili olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android