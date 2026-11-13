AKOM uyardı, İstanbul'a yarın sağanak ve fırtına geliyor, sıcaklık 6-8 derece düşecek - Son Dakika
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AKOM uyardı, İstanbul'a yarın sağanak ve fırtına geliyor, sıcaklık 6-8 derece düşecek

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AKOM, İstanbul'a yarın soğuk ve yağışlı havanın gireceğini, sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini açıkladı. Kentte lodosun yerini poyraza bırakacağı, cumartesi öğleden sonra artan sağanak ve fırtınanın pazar sabahına kadar süreceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabilecek yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a yarın itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.

Bu nedenle güneyli yönlerden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yönünü kuzeyli yönlere (poyraz) çevireceği tahmin ediliyor.

Halihazırda 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklarda 6-8 derece birden azalmayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede görülecek yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini arttıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği bekleniyor.

AKOM, pazar sabah saatlerine kadar bölgede görülecek fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AKOM uyardı, İstanbul'a yarın sağanak ve fırtına geliyor, sıcaklık 6-8 derece düşecek - Son Dakika
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