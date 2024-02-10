AKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı

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AKP'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda E.G.D. isimli bir kadın yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum"