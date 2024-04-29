AKP'li Belediye Başkanı Çiftçilere Sitem Etti: 'Çok Ayıp Ettiniz!' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AKP'li Belediye Başkanı Çiftçilere Sitem Etti: 'Çok Ayıp Ettiniz!'

Geniş Video İzle

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yerel seçimlerde aldıkları oy oranını beğenmeyerek çiftçilere sitem etti. Tahmazoğlu, çiftçilere 'Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açıyorsunuz. Yüzde 53 oy verdiniz, çok ayıp ettiniz' dedi.

29.04.2024 11:33  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP)- Gaziantep'in Şahinbey Kapcağız Mahallesi'nde fide dağıtım töreninde konuşan AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yerel seçimlerde verilen yüzde 53'lük oy oranını beğenmedi, çiftçiye sitem etti. Tahmazoğlu, "Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açıyorsunuz. Yüzde 53 oy verdiniz, çok ayıp ettiniz" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçiminde yeniden Şahinbey Belediye Başkanı seçilen, ancak 2019'a göre yüzde 7 civarında oy kaybına uğrayan AKP'li Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Köyü'nde düzenlenen fide dağıtım töreninde konuştu.

ÇİFTÇİYE SİTEM ETTİ: ÇOK AYIP ETTİNİZ!

Seçim sonuçlarına da değinen AKP'li Tahmazoğlu, verilen yüzde 53'lük oy oranını beğenmeyerek çiftçiye şu sözleri söyledi:

"Biz seçimden önce şunu söyledik; biz sınıfını takdirle geçen öğrenci olmak istiyoruz. 4,5 ile 5 ile geçen öğrenci olmak istemiyoruz. Eğer bir eksiğimiz varsa onu da söyleyen, yapalım dedik. Az önceki konuşmalarda herkes, 'her şey tamam' dedi. Çiftçiye destek noktasında bir eksiğimiz var mı? Yok. Mazot desteğini devlet veriyor zaten. Hükümetimiz de destekliyor. Biz bütün destekleri vermişiz, notumuzun kaç olması lazım 100 üzerinden 100. Bize 100 üzerinden notu kaç verdin? Vallahi çok ayıp ettiniz yani. Yüzde 53 oy verdin. Biz yüzde 50'lik oy merci değiliz dedik. Size söyledik. Ben sözümü şöyle verdim; dedim ki, 'Ben çiftçinin ihtiyacı olan Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek istiyorum.' Bunu kimle getireceğiz? Hükümetle getireceğiz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz... Elimiz güçlü olsun dedik. Elimizi güçlendirin ki biz de gidelim, bak Şahinbey'in çiftçisi arkamızda durdu bize bu kadar destek verdi, biz de bunu istiyoruz. Biz de katkı sağlayalım. Ama şu an bizim elimizi zayıflattınız. Ben onun için özellikle Kapcağız köyü biraz bizi üzdü, sağlık olsun."

"ORUCU BİZİMLE TUTUP, İFTARI BAŞKASIYLA AÇARSANIZ BU OLMAZ"

Seçimlerde AKP'ye oy veren ilçeleri açıklayarak teşekkür eden Tahmazoğlu, "Siz oy verseniz de vermeseniz de biz hizmeti yapacağız. Ama bir de bir hak var. Siz tarlada işçiyi çalıştırıyorsunuz değil mi? Çalıştırıyorsunuz ona yevmiye ödeyeceksiniz. Ama yevmiyeyi ona değil de çalışmayan birine ödüyorsunuz. Bu adalet olur mu? Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açarsanız bu olmaz yani. Artık o da sizin takdirinize kalmış" dedi.

"VATANDAŞI SORGULAMAK YERİNE KENDİNİ SORGULA"

Tahmazoğlu'nun bu konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li eski meclis üyesi Uğur Kalkan da, "Bu tarz konuşmaları dağıtım törenlerinde ve toplantılarda sıklıkla duymaya başladık. Fırına yıkıma gidip; ekmeklerin pişmesini beklemeyen, hamurları kamyona yükleten belediye başkanısın sen. Milletin evini yıkmaya giderken, çekirdekleri hazırlayın diye paylaşım yapan belediye başkanısın sen. Bence vatandaşı ve kararlarını sorgulamak yerine; kendinizi sorgulasanız daha doğru yapmış olursunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP\'li Belediye Başkanı Çiftçilere Sitem Etti: \'Çok Ayıp Ettiniz!\'
Kaynak: ANKA

Gaziantep, Şahinbey, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP'li Belediye Başkanı Çiftçilere Sitem Etti: 'Çok Ayıp Ettiniz!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:38:04. #1.11#
SON DAKİKA: AKP'li Belediye Başkanı Çiftçilere Sitem Etti: 'Çok Ayıp Ettiniz!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement