İstanbul Kasımpaşa'da AKP'li bir grup CHP'nin seçim ofisine girip slogan attı. CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Dün akşam saatlerinde Kasımpaşalı gençler ofisimizi ziyaret ettiler, çıkışta da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attılar... Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler."
İnan Güney, Kasımpaşalı gençlerin daha önce de seçim ofisine geldiklerini ve çay içtiklerini anımsattı. Gençler dün akşam aynı ofise girip çıkışta "Semtini satanı biz de satarız ve Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde sloganlar attı. İnan Güney'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:
"Dün akşam saatlerinde Kasımpaşalı gençler ofisimizi ziyaret ettiler, çıkışta da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attılar. Daha önce de çayımızı içmişti arkadaşlar, bundan sonra da çok çay içeceğiz birlikte. Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler. Bu mübarek Ramazan ayında istediğiniz zaman gelin, iftarda ya da sahurda sizi ağırlayalım sohbet edelim. Beyoğlu'nda komşuluk, huzur, kardeşlik de bize emanet."
Son Dakika › Güncel › AKP'li Bir Grup CHP'nin Seçim Ofisine Girip 'Erdoğan' Sloganı Attı - Son Dakika
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