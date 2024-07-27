AKPM Başkanı Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etmek için izin aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AKPM Başkanı Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etmek için izin aldı

AKPM Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin aldığını açıkladı. Türkeş, ziyaretin en kısa zamanda gerçekleştirileceğini belirtti.

27.07.2024 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istediğini açıklayan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir" dedi.

Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından "Gezi Parkı Davası Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu" notuyla yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, önceki hafta Gezi Davası nedeniyle cezaevinde bulunan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklamış, Adalet Bakanlığından izin istediğini belirtmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilerin sorusunu "Bir dilekçe verildi. 19 Temmuz'da bize ulaştı. Daha yeni, değerlendirme aşamasındayız. Gerekli kararı veririz" şeklinde yanıtladı.

Bunun üzerine Tuğrul Türkeş, dün sosyal medya hesabından, "Zorunlu bir açıklama" başlığıyla bir paylaşım yaparak, Bakan Tunç'a tepki göstermişti. Türkeş, "Adalet Bakanımız kamuoyunda makes bulmuş bu gelişmeyi, başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Tuğrul Türkeş, Milletvekili, Osman Kavala, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKPM Başkanı Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etmek için izin aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:06 Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
13:08 Son vurgunu başını yaktı Bir daha gün yüzü göremeyecek Son vurgunu başını yaktı! Bir daha gün yüzü göremeyecek
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 18:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: AKPM Başkanı Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etmek için izin aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement