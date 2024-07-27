AKPM Başkanı Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etmek için izin aldı

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(ANKARA) - Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istediğini açıklayan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir" dedi.

Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından "Gezi Parkı Davası Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu" notuyla yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, önceki hafta Gezi Davası nedeniyle cezaevinde bulunan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklamış, Adalet Bakanlığından izin istediğini belirtmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilerin sorusunu "Bir dilekçe verildi. 19 Temmuz'da bize ulaştı. Daha yeni, değerlendirme aşamasındayız. Gerekli kararı veririz" şeklinde yanıtladı.

Bunun üzerine Tuğrul Türkeş, dün sosyal medya hesabından, "Zorunlu bir açıklama" başlığıyla bir paylaşım yaparak, Bakan Tunç'a tepki göstermişti. Türkeş, "Adalet Bakanımız kamuoyunda makes bulmuş bu gelişmeyi, başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.