Akpm Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Schwabe: "Erdoğan Şeffaf Manevrasına Son Verip İmamoğlu'nu Derhal Serbest Bırakmalı" - Son Dakika
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Akpm Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Schwabe: "Erdoğan Şeffaf Manevrasına Son Verip İmamoğlu'nu Derhal Serbest Bırakmalı"

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe, "Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, haftalarca ve aylarca süren çelişkili ve umut verici gelişmelerin ardından Türkiye'deki durumun dramatik bir şekilde tırmanmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeffaf manevrasına son verip İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalı" açıklamasını yaptı.

19.03.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
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(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe, " Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, haftalarca ve aylarca süren çelişkili ve umut verici gelişmelerin ardından Türkiye'deki durumun dramatik bir şekilde tırmanmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeffaf manevrasına son verip İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalı" açıklamasını yaptı.

AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı, Alman milletvekili Schwabe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Schwabe, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, haftalarca ve aylarca süren çelişkili ve umut verici gelişmelerin ardından Türkiye'deki durumun dramatik bir şekilde tırmanmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeffaf manevrasına son verip İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akpm Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Schwabe: 'Erdoğan Şeffaf Manevrasına Son Verip İmamoğlu'nu Derhal Serbest Bırakmalı' - Son Dakika

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