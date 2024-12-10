Akrabalar Arasında Arazi Kavgası

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Kırsal Kengerli Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekiler tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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