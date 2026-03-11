Akranı tarafından öldürülen Mustafa, toprağa verildi - Son Dakika
Akranı tarafından öldürülen Mustafa, toprağa verildi

11.03.2026 14:50
AKSARAY'da 'kız meselesi' nedeniyle tartıştığı akranı R.M., (16), tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik (16), toprağa verildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanında çalışan R.M. ile bir lokantada garsonluk yapan ve aynı zamanda açıktan lise okuyan Mustafa Yağız Edik arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yağız Edik, kurtarılamadı.

R.M. aynı mahallede yakalanırken, olay yerinde 2 bıçak bulundu. R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mustafa Yağız Edik'in cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Edik, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

