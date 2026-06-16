Hatay'ın merkez ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı belirlenen N.D.Y'yi yakaladı.
Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi.
Motosiklet trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Akrobatik Motosiklet Sürüşüne 46 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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