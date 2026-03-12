Akrobatik Motosiklet Sürüsüne Ceza - Son Dakika
Akrobatik Motosiklet Sürüsüne Ceza

12.03.2026 02:53
Tarsus'ta akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne 21.694 TL ceza kesildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırıp, akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü C.C.Ç.'ye 21 bin 694 lire para cezası kesildi, motosiklet ise trafikten menedildi.

Tarsus ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün aracın ön tekerini kaldırarak akrobatik hareket yaptığı anlara dair görüntünün sanal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün C.C.Ç. olduğu belirlendi. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 694 TL idari para cezası uygularken, motosiklet ise trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Tarsus, Güncel, Son Dakika

