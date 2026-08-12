Aksakal\'dan Hatimoğulları\'na Tepki

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nan bir televizyon kanalındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Hatimoğulları ve kendisi gibi düşünenleri aklıselime davet ediyorum. Bu gibi yaklaşımlar asla kabul edilemez ve Türk milleti tarafından kabul görmez" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın dün katıldığı bir televizyon yayında Filistin'le ilgili sözlerine tepki gösterdi. Aksakal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' projesinin en canalıcı aşaması 'Çerçeve Yasa' olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok yüksek oranda, 467 oy düzeyinde bir onayla kabul edilen kanundur. Yaklaşık yarım asırdır küresel emperyalizmin organizatörüğünde ve koordinatörlüğünde Türk milletinin başına musallat edilen PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyle işgalci soykırımcı ve yayılmacı politikalarıyla Filistin halkını tarihten silmeye çalışan katil İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun sözlerinin arkasına sığınmak, soykırıma karşı duruşla terörle mücadeleyi aynı kefeye koymaya çalışmak evvelemirde 467 oyla kabul edilen yasanın muhatabı PKK terör örgütü yöneticileri ve meclisteki sözcüleri tarafından gereğinin yerine getirilmeyeceği anlamına taşır ki, böyle bir sonuç en başta bin yıllık kardeşliğe vurulan acımasız bir darbedir. DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları ve kendisi gibi düşünenleri aklıselime davet ediyorum. Bu gibi yaklaşımlar asla kabul edilemez ve Türk milleti tarafından kabul görmez."