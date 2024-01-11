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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilerle bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Dinçer, gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, Aksaray Belediyesi'nin şehre birçok proje kazandırdığını ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilerle bir araya geldi
11.01.2024 - 13:53,  Güncelleme: 13:59
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Dinçer, kentte bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin vatandaşlara haber ve bilgi akışı sağlama noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Aksaray Belediyesi olarak 5 yılda şehrimize birçok proje kazandırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde de yeniden seçildiğimiz taktirde, şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Birçok projemiz var, bazı projelerimiz de hazır. Biz Aksaray'ın en iyi hizmetlerden yararlanması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız en iyisini hak ediyor, bizlerde en iyisi yapmak için hazırız. Siz değerli basın mensuplarına çalışmalarımızı kamuoyuna aktardığı için teşekkür ediyorum."

Program, soru cevabın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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