Aksaray\'da 192 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aksaray'da 192 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Adana kara yolunda bir tırı durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 192 bin dolu makaron, 2 sigara dolum makinesi, hava kompresörü, 5,5 kilogram bandrolsüz tütün, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 150 kesilmiş bandrol ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki O.G. (31) ve C.D'yi (71) gözaltına aldı.
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