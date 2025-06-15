Bölgenin turistik alanlarından Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu havalandıktan bir süre sonra Gözlü Kuyu mevkiine düştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 Endonezyalı turist yaralandı. Hayatını kaybedenin balon pilotlarından Hüseyin Türk olduğu belirtildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, balon pilotunun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü söyledi. Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.
Kaynak: İHA, DHA, AA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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