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Aksaray'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da yapılan denetimlerde, bir tırın arka bölmesinde gizlenmiş 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.

Aksaray\'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı
26.12.2023 - 16:57,
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Aksaray'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Polis, Aksaray- Adana kara yolunda yaptığı denetimlerde, bir tırın arka bölmesine gizlenmiş 5 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen M.M. (42) gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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