Aksaray\'da 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın evde hasara yol açtı

Aksaray'da 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Hassas Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.