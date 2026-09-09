Aksaray'da 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın evde hasara yol açtı
Aksaray'ın Hassas Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde maddi hasar meydana geldi.
Aksaray'da 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Hassas Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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