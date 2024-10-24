Aksaray\'da 500 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aksaray'da 500 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 500 bin makaron bulundu.
Kamyon sürücüsü M.S. (40) gözaltına alındı.
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