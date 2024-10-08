Aksaray'da Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Afet Risk Azaltma Toplantısı

Aksaray\'da Afet Risk Azaltma Toplantısı

Aksaray Valiliği, deprem ve diğer afetler için risk azaltma planını görüştü.

08.10.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Valiliği, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İl Afet Risk Azaltma Planı'na ilişkin toplantı düzenledi.

Valilikte Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek ve AFAD İl Müdürü Kadir Çelik katıldı.

Vali Kumbuzoğlu, konuşmasında, Türkiye'nin en büyük afet gerçeği olan depreme dikkati çekerek, 6 Şubat'taki yıkıcı depremin etkilerinin hala sürdüğünü söyledi.

Depremle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Bu toplantıların amacı da budur. Türkiye'de afet ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme çalışmaları başarılı şekilde yürüyor. Afetlerden sonra oluşan kayıpları azaltmak için risk yönetimi odaklı bir yaklaşıma geçilmesi gerekiyor. Afet yönetiminde kayıpları azaltmanın yolu, riskleri afet olmadan önce yönetmektir. İl Afet Risk Azaltma Planı'nın tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hazırlandı. Plan, Aksaray'ın genel durumu göz önüne alınarak oluşturuldu. Plan kapsamında tehlike ve risk değerlendirmeleri yapıldı. Mevcut durum analiz edilerek amaç, hedef ve eylemler belirlendi. Aksaray'ın büyük deprem fayları üzerinde bulunmuyor, ancak bu durumun deprem riskinin tamamen yok sayılmaması gerekiyor. Hazırlıklar sadece deprem değil, sel, taşkın, obruk, heyelan ve volkanik aktiviteler gibi diğer doğal afetler için de yapılıyor."

Kaynak: AA

Aksaray Valiliği, Aksaray Valiliği, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Politika, Türkiye, aksaray, Türkiye, aksaray, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki “Soyadı“ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
08:34 Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
03:04 Sabah tartışarak çıktığı evde eşinin cansız bedenini buldu kendi de intihara kalkıştı Sabah tartışarak çıktığı evde eşinin cansız bedenini buldu; kendi de intihara kalkıştı
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 18:35:06. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.