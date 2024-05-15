Aksaray'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

Aksaray\'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

Aksaray'da düzenlenen Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu önderliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Vali Kumbuzoğlu, gençler, çocuklar, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte yapılan yürüyüşte aile kavramına dikkat çekerek, güçlü bir aile oluşturmanın önemini vurguladı.

15.05.2024 11:27
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Aksaray'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş, Ulu Cami önünde toplanarak, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü yaptı.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, gençler, çocuklar, öğrenciler ve vatandaşlarla aile kavramı için farkındalık etkinliği yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yürüyüşle amacımız, bütünleşerek bir manevi atmosfer oluşturmaya çalıştık. Güçlü aile, millet ve devlet unsuru üzerinde yoğunlaştık. Bu kapsamda daha güçlü bir aile oluşturmak için çok güzel hizmetler verilmektedir. Çocuklarımıza, anne ve babalarımıza, yaşlılarımıza eğitimler vererek güçlü bir aile nasıl oluşur ilkesi üzerinde çalışıyoruz. Bugün görüldüğü üzere bir şenlik havası ve bütünleşme var. Biz bütün aile fertlerinin mutlu olmasını, gönülden istiyoruz. Valilik olarak herkesin yüzü gülsün istiyoruz. Çocuklarımızın yüzü gülsün. Anne ve babalarımızın çocukları arasındaki diyaloğu güçlü olsun, mutlu olsun."

Kaynak: AA

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