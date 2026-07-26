Aksaray'da Alkol Kavgası: Bir Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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Aksaray'da Alkol Kavgası: Bir Kişi Öldürüldü

Aksaray\'da Alkol Kavgası: Bir Kişi Öldürüldü
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Aksaray'da alkol alan Mustafa Eriş, G.U. tarafından başından vurularak öldürüldü.

AKSARAY'da villa bahçesindeki kameriyede arkadaşları ile alkol alan Mustafa Eriş (61), G.U. (38) tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6396 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan villadaki kameriyede Mustafa Eriş ile 1'i kadın 5 kişi alkol almaya başladı. Masada bulunan G.U., Eriş'e tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eriş, kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eriş'in yaşamanı yitirdiği belirledi. Eriş'in cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, olay yerinden kaçan G.U. ile yanındaki kişi aranıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Alkol Kavgası: Bir Kişi Öldürüldü - Son Dakika

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