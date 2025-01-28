Aksaray\'da Eğlenceli Futbol Turnuvası

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Aksaray'da köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası maçlarını anlatan spiker Muhammed Turan, kendine has üslubuyla dinleyenlerin dikkatini çekiyor.

Turan, Eskil Belediyesince organize edilen 21 köy ve yayla takımlarının katıldığı futbol turnuvasını sosyal medyadan canlı anlatıyor.

Yöresel şivesiyle dinleyenleri gülümseten Turan, AA muhabirine, doğaçlama maç sunarken sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini söyledi.

Maç sunumlarının çok sayıda izlenme sayısına ulaştığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Eskil Belediyesi'nde çalışıyorum. Belediyemizin düzenlemiş olduğu köyler arası futbol turnuvasında spikerlik yapıyorum. Kendi doğal halimle kendimi kasmadan maçları sunuyorum. Aslında ben futbolu çok bilmiyorum, fazla anlamam. Taç atışı ve korneri biliyorum, geriye kalanı bilmiyorum. Maçlara gelemeyen vatandaşlarımızın izlemesi için anlatıyorum. Yayın yaparken çekilen videolarımın bu kadar çok izleneceğini düşünmemiştim. Şimdi de elimizden geldiği kadarıyla halkın yüzünü güldürmek için gayret ediyorum."