Aksaray\'da Evden Elektronik Eşya Çalan 3 Kişi Tutuklandı

AKSARAY'da bir evden elektronik eşya çalan Mustafa Nazlı (23), Şahin Balkış (26) ve İbrahim Öztop (26) polis tarafından yakalandı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde meydana geldi. 3 kişi, girdikleri bir evden televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Durumu fark eden apartman sakinleri, polise haber verdi. Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin daha önceden de hırsızlıktan kaydı bulunan Mustafa Nazlı, Şahin Balkış ve İbrahim Öztop olduğu tespit etti. 3 kişi saklandıkları Büyük Bölcek Mahallesindeki evde yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri sattıkları belirlendi. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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