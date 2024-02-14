Aksaray'da Göçmen Kaçakçılığı ve FETÖ Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Göçmen Kaçakçılığı ve FETÖ Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Aksaray\'da Göçmen Kaçakçılığı ve FETÖ Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara ve FETÖ'ye üye olmaktan arananlara yönelik çalışma başlattı. Kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si göçmen kaçakçısı 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 42 F serisi dolar, 600 bin lira, 3 bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2024 13:49
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Aksaray'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara ve FETÖ'ye üye olmaktan arananlara yönelik çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si göçmen kaçakçısı 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 42 F serisi dolar, 600 bin lira, 3 bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Göçmen Kaçakçılığı ve FETÖ Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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