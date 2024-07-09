Aksaray'da Haziran Ayında Asayiş Rakamları Açıklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Haziran Ayında Asayiş Rakamları Açıklandı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, haziran ayındaki asayiş rakamlarını paylaştı. Kumbuzoğlu, kentte haziranda 232 bin 125 kişinin sorgulandığını, 1871 kişinin aramasının bulunduğunu ve 703 şahsın tutuklandığını belirtti. Olayların yüzde 87'sinin aydınlatıldığını aktaran Kumbuzoğlu, haziran ayı asayiş olaylarında yüzde 14'lük bir azalma olduğunu ve kaçak malların ele geçirilmesi ile aranan şahısların bulunmasında yüzde 26'lık bir artış olduğunu söyledi. Ayrıca, trafik güvenliği, radar uygulamaları ve düzensiz göçmen kontrolleri gibi konularda ek tedbirler alındığı ve yapılan denetimlerin sayısının dört kat artırıldığı da belirtildi.

09.07.2024 12:11
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, haziran ayındaki asayiş rakamlarını paylaştı.

Kumbuzoğlu, Valilikte yapılan toplantıda, kentte haziranda 232 bin 125 kişinin sorgulandığını 1871 kişinin aramasının bulunduğunu 703 şahsın tutuklandığını söyledi.

Meydana gelen olayların yüzde 87'sinin aydınlatıldığını aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan tüm çalışmalar neticesinde, haziran ayı asayiş olaylarında yüzde 14'lük bir azalma görülüyor. Kaçak malların ele geçirilmesi ve aranan şahısların bulunmasında geçen yıla oranla, yüzde 26'lık bir artışla büyük bir başarıya imza atılmıştır. Narkotikle mücadelemizin başarıya ulaşabilmesi biraz da ailelerimizin dikkati, desteği, şefkatli tavırları ve oluşturacağımız toplumsal bilince bağlı. Onun için herkesin tam desteğine ihtiyacımız var. Haziran ayında okulların tatil olması ve Kurban Bayramı nedeniyle trafik güvenliği ve radar uygulamaları, düzensiz göçmen kontrolleri başta olmak üzere birçok konuda ek tedbirler alıp, uygulamaları artırdık. Bu kapsamda yapılan denetimleri dört kat arttırarak 38 bin 520 araç ve sürücüyü denetledik. Bayram tatili boyunca ilimizde 54 adet yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş bu kazalarda herhangi bir ölüm meydana gelmemiştir."

Kaynak: AA

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray, Göçmen, trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Haziran Ayında Asayiş Rakamları Açıklandı - Son Dakika

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