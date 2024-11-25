Aksaray\'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Güncel

AKSARAY'da horoz dövüştüren 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanırken, 40 bin 923 TL para cezası kesildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlık Beldesinde horoz dövüşü yapılan adrese operasyon düzenledi. Horoz dövüşü yapıldığı sırada baskın yapan ekipler, 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 40 bin 923 lira para cezası kesilirken, horozlara ise el kondu. 1 kişi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA