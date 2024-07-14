Aksaray'da İlk Motosiklet Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Aksaray'da İlk Motosiklet Festivali Düzenlendi

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından desteklenen 1. Aksaray Ihlara Motosiklet Festivali, Aksaray Motosiklet Derneği tarafından gerçekleştirildi. Festivalde, yüzlerce motosiklet kulübü üyesi katılımcı, Hasandağı mesire alanında bir araya geldi. Motosiklet tutkunları, Jandarma motosiklet timleri eşliğinde kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezip, Aksaray'ın güzelliklerini keşfetti. Festivale Türkiye'nin birçok ilinden katılım sağlandı ve katılımcılar, Aksaray'ın ev sahipliği yaptığı bu güzel organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi.

14.07.2024 10:23
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Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin katkılarıyla Aksaray Motosiklet Derneği tarafından 1. Aksaray Ihlara Motosiklet Festivali düzenlendi.

Hasandağı mesire alanında düzenlenen festivale, motosiklet kulüpleri üyesi yüzlerce kişi katıldı.

Jandarma motosiklet timleri eşliğinde Hasan Dağı'ndan hareket eden motosiklet tutkunları, kentin tarihi ve turistik bölgeleri Helvadere, Ihlara, Güzelyurt, Selime ve Belisırma'yı gezdi.

Organizasyon sorumlusu Kadir Yıldız, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri festivale, Türkiye'nin birçok ilinden katılım sağlandığını söyledi.

Festivale Kayseri'den katılan Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü (KMK) Başkanı Metin Tek de motosikletin evrensel bir kültür olduğunu belirterek, "Dünyanın neresine giderseniz gidin motorcu motorcuya selam verir. Böyle bir davet oldu, biz de geldik. Aksaray'ın tarihi ve coğrafi güzelliklerini gezdik, gördük. Çok mutlu olduk." dedi.

Festivale katılan motosiklet tutkunları "iki teker sevgisinin anlatılamayacağını sadece yaşanabileceğini" ifade ederek, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Aksaray'ı görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da İlk Motosiklet Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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