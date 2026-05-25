Aksaray'da İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı

Aksaray'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Merkez Coğlaki Mahallesi 1322 Sokak'taki inşaatta çalışan Abdullah T. (52) 4. kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
