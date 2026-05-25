Aksaray'da İnşaat İşçisi Düştü

Aksaray'da çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Merkez Coğlaki Mahallesi 1322 Sokak'taki inşaatta çalışan Abdullah T. (52), dördüncü kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
