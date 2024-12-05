AKSARAY'da girdiği okuldan kablo çaldığı tespit edilen Okan Kasımoğlu (22), yakalanıp, tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 28 Kasım'da Hürriyet Mahallesi'ndeki okuldan kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Okulun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin aynı mahallede oturan Okan Kasımoğlu olduğu belirlendi. Kasımoğlu, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Şüphelinin çaldığı kabloları sattığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasımoğlu, mahkemece tutuklandı. Diğer yandan kablo hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Kablo Hırsızlığı: Bir Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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