Aksaray\'da Kadın İstihdamı: Gülağaç\'ta Kurulan Sera 15 Kadına İş Sağlıyor

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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kooperatif bünyesinde kurulan serada 15 kadın istihdam ediliyor.

Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde kurulan serada, domates, salatalık ve marul üretimi yapılıyor.

Serayı ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yetkililerden bilgi aldı, hasata katıldı.

Kumbuzoğlu, 2020'de kadınların kurduğu kooperatifin bünyesindeki serada 15 kişilik kadın istihdamı oluşturduğunu belirtti.

Kadınların birlik ve beraberliklerinden doğan gücün görüldüğünü aktaran Kumbuzoğlu, "Bu başarı esasında kadın girişimciliği açısından önem taşıyor. Tarıma olan katkı açısından kadınların katkısı giderek artıyor. Bu kooperatifin en güzel tarafı ise devletin verdiği krediler, hibe ve katkılar karşılık buluyor. Bu çok güzel bir örnek."ifadesini kullandı.