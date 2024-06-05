Aksaray'da Kadın İstihdamı: Gülağaç'ta Kurulan Sera 15 Kadına İş Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Kadın İstihdamı: Gülağaç'ta Kurulan Sera 15 Kadına İş Sağlıyor

Aksaray\'da Kadın İstihdamı: Gülağaç\'ta Kurulan Sera 15 Kadına İş Sağlıyor

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde faaliyet gösteren Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde kurulan serada, 15 kadın istihdam ediliyor. Sera, domates, salatalık ve marul üretimi yapmaktadır. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, serayı ziyaret ederek bilgi aldı ve hasata katıldı. Kumbuzoğlu, kadınların kurduğu kooperatifin bünyesindeki serada 15 kişilik kadın istihdamının önemine vurgu yaparak, kadın girişimciliğinin tarıma olan katkısının arttığını belirtti. Ayrıca, devletin verdiği krediler, hibe ve katkıların kooperatif tarafından başarılı bir şekilde kullanıldığına dikkat çekti.

05.06.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kooperatif bünyesinde kurulan serada 15 kadın istihdam ediliyor.

Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde kurulan serada, domates, salatalık ve marul üretimi yapılıyor.

Serayı ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yetkililerden bilgi aldı, hasata katıldı.

Kumbuzoğlu, 2020'de kadınların kurduğu kooperatifin bünyesindeki serada 15 kişilik kadın istihdamı oluşturduğunu belirtti.

Kadınların birlik ve beraberliklerinden doğan gücün görüldüğünü aktaran Kumbuzoğlu, "Bu başarı esasında kadın girişimciliği açısından önem taşıyor. Tarıma olan katkı açısından kadınların katkısı giderek artıyor. Bu kooperatifin en güzel tarafı ise devletin verdiği krediler, hibe ve katkılar karşılık buluyor. Bu çok güzel bir örnek."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Gülağaç, Aksaray, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kadın İstihdamı: Gülağaç'ta Kurulan Sera 15 Kadına İş Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:44:32. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kadın İstihdamı: Gülağaç'ta Kurulan Sera 15 Kadına İş Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement