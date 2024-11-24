Aksaray'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika
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Aksaray'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Aksaray\'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Aksaray'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca, bazı kamu çalışanlarına idari izin verildi.

24.11.2024 18:59  Güncelleme: 19:00
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AKSARAY'da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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