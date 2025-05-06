Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

Aksaray'da annesini ziyaret etmek üzere otomobiliyle yola çıkan 41 yaşındaki kadın karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 41 yaşındaki kadın hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

06.05.2025 16:39
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü yakınlarında saat 11.00 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Bozkır köyünden annesini ziyaret etmek üzere Sarıkaraman köyüne doğru yola çıkan 3 çocuk annesi Türkan Yıldız (41) yönetimindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki 68 FA 615 plakalı otomobil çarpıştı.

ANNESİNİ ZİYARETE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Yıldız ile diğer araçtaki Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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