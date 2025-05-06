Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü yakınlarında saat 11.00 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Bozkır köyünden annesini ziyaret etmek üzere Sarıkaraman köyüne doğru yola çıkan 3 çocuk annesi Türkan Yıldız (41) yönetimindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki 68 FA 615 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Yıldız ile diğer araçtaki Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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