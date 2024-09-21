Aksaray'da Kış Öncesi Ayakkabı Tamiri Tercih Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Kış Öncesi Ayakkabı Tamiri Tercih Ediliyor

Geniş Video İzle

Aksaray'da kışın yaklaşmasıyla vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle eski ayakkabılarını tamir ettiriyor.

21.09.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kış gelirken vatandaş ayakkabı almak yerine tamirine yoğunlaştı

-Bin liralık ayakkabı yerine 150 liralık tamir

AKSARAY - Aksaray'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar en az bin lira verip yeni ayakkabı almak yerine 150 lira verip eski ayakkabılarını tamir ettiriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar şimdiden kışlık giyecek hazırlıklarına başlarken, fiyatların artması nedeniyle vatandaşlar tamir ve bakıma yöneldi. Aksaray'da 60 yıllık ayakkabı tamircisi Ahmet Kaş (75), hayat pahalılığının ardından tamir ve bakım işlerinin ciddi anlamda arttığını ve vatandaşların yenisini almak yerine eskisini tamir ettirmeye yöneldiğini söyledi. Tamir ve bakımın çok daha uygun fiyata geldiğini ifade eden Kaş, "Hayat pahalılığından önce eskiyi tamir ettirmek bu kadar değildi. İş oluyordu tabii ama bu kadar değildi. Şimdi hayat pahalı olduktan sonra çanta, ayakkabı tamiri çok çok fazlalaştı. Genellikle de ufak ayakkabıları da vatandaşlar genişletiyor. Ayakkabılara kalıp yapıp genişletiyorum. Vatandaş geçen seneden kalma veya giyilmemiş ayakkabıyı büyütmeye çalışıyor. Diğer çocuğunun ayakkabısını büyük çocuğa kalıbını genişletiyoruz. Yani bu tür işler hayat pahalılığından sonra çok fazlalaştı" dedi.

Ayakkabı tamirinin en fazla 150 TL'ye mal olduğunu anlatan Kaş, "Ayakkabılarda kışlık bakım yırtığına, söküğüne, içinin astarına bakılır ve varsa eksiği yapılır. Söküğüne, yırtığına göre de fiyatları 100 TL olur. Pençe değişimi 100 TL, ökçe değişimi 50 TL" ifadelerini kullandı.

"Sanat hiç bulunmaz bir şey"

Mesleğin önemine de değinen Ahmet Kaş, "Benim mesleğe başlamam 60 yıl oldu. 40 senedir de Aksaray'dayım. Öncesi 20 sene Yenikent beldesinde kaldım. Köy yerinde bir usta vardı. O zamanlar tığ ile ayakkabı dikerlerdi. Örs, çekiç, kerpeten getirdim, bir süre sonra elim alıştı. Sonra ayakkabı tamirciliği mesleğimiz oldu. Makine aldık. 4 çocuğumu evlendirdim, barklandırdım, Allah biliyor durumum da iyi. Sanat hiç bulunmaz bir şey. Atasözünde ne diyor, 'Sanat altın bilezik', gerçekten altın bilezik. Sabah bismillah deyip oturup çalıştığın zaman akşama kadar hiç boş kalmazsın. Helal para bir kere, rıza pazarlığı ile anlaşıyorsun, yapıyorsun işini tertemiz. Akşam olduğunda evine çekersin gidersin" ifadelerini kullandı.

Yeni ayakkabı almak yerine ayakkabısını tamir ettiren Esila Can ise "Şimdi kış geldi ve ayakkabılarımızın yırtık söküklerini yaptırıyoruz. Ayakkabı fiyatları malum çok pahalandı, uçtu gitti. Biz de böyle ayakkabı almak yerine ayakkabılarımızı yaptırıyoruz. Böylelikle 1 sene daha giyme şansımız oluyor. Ayrıca israf olmamış oluyor, dolayısıyla daha maliyetsiz oluyor" dedi.

Aksaray\'da Kış Öncesi Ayakkabı Tamiri Tercih Ediliyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aksaray, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kış Öncesi Ayakkabı Tamiri Tercih Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
16:43 AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde
15:55 Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
15:27 Norveçli yıldız İsrail’den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 13:53:35. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kış Öncesi Ayakkabı Tamiri Tercih Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement