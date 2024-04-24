Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı.
Yenimahalle'de oturan bir arkadaşını ziyarete giden Muhammet Ali A. (12), arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı.
Kulağından ısırılan küçük çocuğun arkadaşı, köpeği Muhammet Ali A'dan uzaklaştırmayı başardı.
Yaralanan ve büyük korku yaşayan Muhammet Ali A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?