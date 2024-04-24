Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı

Aksaray\'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı

Yenimahalle'de oturan Muhammet Ali A. (12), arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı. Kulağından ısırılan çocuğun arkadaşı, köpeği uzaklaştırmayı başardı. Yaralanan çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

24.04.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı.

Yenimahalle'de oturan bir arkadaşını ziyarete giden Muhammet Ali A. (12), arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı.

Kulağından ısırılan küçük çocuğun arkadaşı, köpeği Muhammet Ali A'dan uzaklaştırmayı başardı.

Yaralanan ve büyük korku yaşayan Muhammet Ali A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Köpek Saldırısı, Aksaray, Çocuk, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
23:25 Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük’ü 3-2 Mağlup Etti Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
18:04 Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar
17:18 Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 23:31:15. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement