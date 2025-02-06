Lastik Değiştirirken Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Lastik Değiştirirken Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 7 Yaralı

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Aksaray'da emniyet şeridine çekilen minibüsün lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobil çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

06.02.2025 13:19  Güncelleme: 13:21
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Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), Niğde- Ankara otoyolunda lastik patlayınca 34 BMA 234 plakalı aracını emniyet şeridine park etti. Deniz ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi. Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki 46 MA 5158 plakalı otomobil çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Ahmet Deniz'in kardeşi İrem Deniz (20) ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Deniz, akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6) İlknur Deniz (8) ve Miraç Deniz (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Lastik Değiştirirken Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lastik Değiştirirken Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Yakınlarına başsağlığı diliyorum yaralılara acil şifalar diliyorum 0 0 Yanıtla
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