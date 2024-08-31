Aksaray'da Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray\'da Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray-Konya kara yolu Yapılcan köyü girişinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

31.08.2024 02:16
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Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İsmail D. (23) idaresindeki 68 ABP 699 plakalı hafif ticari araç Aksaray- Konya kara yolu Yapılcan köyü girişinde Muhammed Özbek (32) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Sürücü İsmail D, kazanın ardından durmayarak çarpmanın etkisiyle aracının altına aldığı motosikleti yaklaşık 10 kilometre sürükledi. Motoru bırakıp kaçmaya devam eden sürücü İsmail D, girdiği pancar tarlasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Kazada, sürücü ile motosikletteki eşi Meryem Özbek (32), çocukları Ümit Özbek (5) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özbek hayatını kaybetti, diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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