Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

11.06.2026 18:36
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Motosikletin otomobille çarpışması sonucu 60 yaşındaki sürücü yaralandı, kaçan araç aranıyor.

AKSARAY'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Önder Yıldız (60), yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tacin Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Önder Yıldız yönetimindeki 68 AEU 150 plakalı motosiklet, kavşakta otomobille çarpıştı. Yere savrulan Yıldız, yaralandı. Otomobil sürücüsü aracıyla hızla uzaklaştı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Önder Yıldız, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Gürsel Mahmut Gürsel:
    subhanallah yaşlı amcamız böyle olup da kurtulmuş ne teselli ne sabır allah ona sabır versin inşallah kaçan araç da bulunur en kısa zamanda ve hesap sorulur meğer bu dünyada yapmazsa ahirette mutlaka sorulur 0 0 Yanıtla
  • Derya Murat Derya Murat:
    bi insanın aklı olsa motosikleti bırakır da şöyle bi oto alsın ki en azından bu tür kazalarda kurtulabilsin 0 0 Yanıtla
  • Okan Dinçer Okan Dinçer:
    yazık be adamın yaşı 60 ve motosiklet sürüyo hala diyenler var ama madem kaçan araç varsa onun sorunu bu yani kimse sormuyo niye kaçıyo 0 0 Yanıtla
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