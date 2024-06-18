Aksaray'da nefes borusuna kaçan kavurma sonucu yaşlı bir kişi hayatını kaybetti

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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde nefes borusuna yediği kavurma kaçan 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Demirci beldesinde yaşayan Memiş Teke'nin, nefes borusuna yediği kavurma kaçtı.

Yere yığılan ve nefes almakta güçlük çeken Teke'nin yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Teke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.