Aksaray merkezde geri manevra yapan okul servisinin çarptığı anneanne ve 2 yaşındaki torunu öldü.
Aksaray Cumhuriyet Mahallesi 7533 Sokak'ta, Ç.M. (65) yönetimindeki 68 S 0765 plakalı okul servisi geri manevra yaptığı sırada Selver Karataş (61) ile 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur'a çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Damla Yağmur'un öldüğünü tespit etti.
Ağır yaralanan Karataş ise kaldırıldığı Aksaray Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ç.M'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Okul Servisi Kazası: Anneanne ve Torunu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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