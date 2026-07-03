Aksaray'da Otobus Kazasında 40 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Otobus Kazasında 40 Yaralı

Aksaray\'da Otobus Kazasında 40 Yaralı
03.07.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Irak'a giden otobüs, Aksaray'da kaza yaptı. 40 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

AKSARAY'da yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Irak'a giden 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Yahya A. direksiyon kontrolünü kaybetti. Otobüs yoldan çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 2 şoför, 1 muavin ve aralarında çocukların da bulunduğu 37 yolcu yaralandı. Yaralı 40 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü Yahya A., "İstanbul'dan Irak'a gidiyoruz. Bir anda bir baktım şarampoldeyiz" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İnceleme, İstanbul, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Otobus Kazasında 40 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham’dan çılgın hamle 100 milyon Euro’luk rekor imza Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
İşte İbrahim Tatlıses’in son hali İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Tayland’da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

19:56
Çekmeköy’deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı Kafede oturan kadın yaralandı
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı
19:18
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
19:11
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
18:19
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
17:51
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 20:00:11. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Otobus Kazasında 40 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.