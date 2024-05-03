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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Baki S. (20) idaresindeki 64 NR 568 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda E.K. (23) yönetimindeki 42 APZ 979 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Baki S. ile aynı otomobildeki Ramazan A. (25) ve B.U. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.