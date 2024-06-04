Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Aksaray\'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1\'i ağır 5 kişi yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Akpınar'ın kullandığı otomobil ile Nazım Keskin'in kontrolündeki kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Akpınar'ın durumu ağır.

04.06.2024 21:21
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Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akpınar (43) idaresindeki 68 ACV 795 plakalı otomobil, Yeşilova kara yolu Ulukışlatolu köyü girişinde Nazım Keskin (50) kontrolündeki 33 AGR 782 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerle otomobildeki Derviş (53), Ali Baba (16) ve Ramazan Akpınar (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Akpınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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