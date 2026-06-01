Aksaray\'da piknik dönüşü kaza: 7 yaralı

AKSARAY'da, piknik dönüşü, otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada yaralanan aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi, taburcu oldu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Gülağaç ilçesi Kızılkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Ailesiyle Selime beldesinde piknik yapan Hasan Demirtaş'ın (47) dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği 68 KL 764 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Demirtaş ile eşi Gözde Demirtaş (36), çocukları Mir Elyesa Bartu Demirtaş (3), Mehmet Celal Uras Demirtaş (7), Mustafa Seyyid Kutay Demirtaş (12) ve Elisa Demirtaş (1) ile kayınvalidesi Aynur Terlemez (55) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.