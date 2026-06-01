Aksaray'da piknik dönüşü kaza: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da piknik dönüşü kaza: 7 yaralı

Aksaray\'da piknik dönüşü kaza: 7 yaralı
01.06.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da piknik dönüşünde meydana gelen kazada yaralanan 7 kişi taburcu oldu.

AKSARAY'da, piknik dönüşü, otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada yaralanan aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi, taburcu oldu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Gülağaç ilçesi Kızılkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Ailesiyle Selime beldesinde piknik yapan Hasan Demirtaş'ın (47) dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği 68 KL 764 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Demirtaş ile eşi Gözde Demirtaş (36), çocukları Mir Elyesa Bartu Demirtaş (3), Mehmet Celal Uras Demirtaş (7), Mustafa Seyyid Kutay Demirtaş (12) ve Elisa Demirtaş (1) ile kayınvalidesi Aynur Terlemez (55) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Aksaray, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da piknik dönüşü kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:22
Asensio’dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
13:17
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:32:09. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da piknik dönüşü kaza: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.