Aksaray'da Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulundu - Son Dakika
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Aksaray'da Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulundu

Aksaray\'da Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulundu

Aksaray Belediyesi tarafından Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçaslan'ın türbesi ve köşkünde devam eden restorasyon çalışmalarında Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulunduğu bildirildi. Mezarların Selçuklu devleti komutanlarına ve aile fertlerine ait olabileceği tahmin ediliyor.

31.07.2024 13:17
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Aksaray Belediyesince Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçaslan'ın türbesi ve köşkünde devam eden restorasyon çalışmalarında Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulunduğu bildirildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, tarih ve kültür şehri Aksaray'da Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi eserleri plan ve proje dahilinde restore edip, eski haline getirerek ayağa kaldırdıklarını belirtti.

Bunlardan biri olan 2. Kılıçaslan türbesi ve köşkünde 2020 yılında belediye ve vakıflar müdürlüğü ile çalışma başlattıklarını anımsatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Titizlikle devam eden çalışmalarda artık sona geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde zemin iyileştirme çalışmaları sırasında yeni 5 mezara ulaştık. Türbenin hemen yanında olması nedeniyle bu mezarlar çok önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından incelemeleri yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Uzman arkadaşlar da mezarların Selçuklu devleti komutanlarına ve aile fertlerine ait olacağını tahmin ediyor. Kesme tuğladan mezarların etrafının örülmüş olması onları önemli hale getiriyor. Kaç yüzyıldır toprak altında bilinmiyor. Çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna yine bilgi paylaşımı yapacağız."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aksaray'da Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulundu - Son Dakika
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