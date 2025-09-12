Aksaray'da Telefon Bataryası Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aksaray'da Telefon Bataryası Patladı

Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray\'da Telefon Bataryası Patladı
12.09.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray\'da Telefon Bataryası Patladı
Haber Videosu

Aksaray'da arızalı telefonun bataryası patlayarak alev aldı. O anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Aksaray'da arızalı telefonun bataryası tamir için getirildiği iş yerinde patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da telefon tamiri yapan bir kişi ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre Ortaköy ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iş yeri sahibi Ferhat Özkan'ın (31) tamir ettiği cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldı.

BATARYA PATLADI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Alevler arasında kalan Özkan, şoke oldu. Alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. İş yerinde bulunan bir kişi ise patlama anında şaşkınlık yaşadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Teknoloji, İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Telefon Bataryası Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor İşte Türkiye’ye geleceği tarih Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih
Mahsun Kırmızıgül’den medyaya sert eleştiri: Vasiyetimdir, ölürsem sakın haberimi yapmayın Mahsun Kırmızıgül'den medyaya sert eleştiri: Vasiyetimdir, ölürsem sakın haberimi yapmayın
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklandı Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklandı
Beşiktaş’ta ayrılık Joao Mario’nun yeni durağı Yunanistan Beşiktaş'ta ayrılık! Joao Mario'nun yeni durağı Yunanistan
Beşiktaş’a Aymeric Laporte’den kötü haber Beşiktaş'a Aymeric Laporte'den kötü haber
Bebeğini kaybeden oyunu Ege Kökenli’nin sözleri yürekleri burktu Bebeğini kaybeden oyunu Ege Kökenli'nin sözleri yürekleri burktu

17:23
Ali Koç’tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
17:18
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
16:38
Kural değişti Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor’a büyük müjde
Kural değişti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde
16:35
ABD Başkanı Trump: Putin’e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz
15:50
İmamoğlu duruşmasında bir ilk Yargı tarihinde böylesi görülmedi
İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2025 18:36:09. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Telefon Bataryası Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.