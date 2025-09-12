Aksaray\'da Telefon Bataryası Patladı

Aksaray'da arızalı telefonun bataryası tamir için getirildiği iş yerinde patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da telefon tamiri yapan bir kişi ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre Ortaköy ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iş yeri sahibi Ferhat Özkan'ın (31) tamir ettiği cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldı.

BATARYA PATLADI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Alevler arasında kalan Özkan, şoke oldu. Alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. İş yerinde bulunan bir kişi ise patlama anında şaşkınlık yaşadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.