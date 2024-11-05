Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, ehliyetsiz sürücü yaralandı.

05.11.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazada kendisi de yaralanan ehliyetsiz sürücü Doğan Çelik'in (18), ifadesi ortaya çıktı. Çelik, ifadesinde, "Ana yola çıkan aracı gördüm. Hemen frene bastım, durduramayınca da çarptım" dedi.

Kaza, 25 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi. Doğan Çelik yönetimindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, kavşakta Fadimana Özkan'ın (49) kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, oğlu Abdulsamet Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada ölen Özkan'ın, bedensel engelli oğlu Abdulsamet Özkan'ı gezdirmek için çıktığı öğrenildi.

PARA CEZASI

Kazada ayağında kırıklar oluşan diğer sürücü Doğan Çelik'in ehliyetsiz olduğu ve aracın da çalıştığı iş yerinin sahibine ait olduğu belirlendi. Çelik ifadesinde, "Ana yola çıkan aracı gördüm. Hemen frene bastım, durduramayınca da çarptım" dedi.

Ailesinin isteği üzerine Doğan Çelik, tedavisine sevk edildiği Kahramanmaraş'ta bir hastanede devam edecek. Tedavisinin ardından da Çelik'in gözaltına alınıp adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Çelik hakkında, ayrıca, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL, araç sahibine ise 'Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan aynı miktarda idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğan Çelik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Aksaray, Güncel, trafik, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
14:45 Minik Şirin’in ölüm yolcuğulu Yeni görüntü ortaya çıktı Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı
14:31 Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti’ye geçti Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti
14:29 Küçük Şirin Elmas Hanilçi, gözyaşlarıyla defnedildi Küçük Şirin Elmas Hanilçi, gözyaşlarıyla defnedildi
14:19 Erbakan’dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir Erbakan'dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir
14:18 İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü
14:11 Cem Gölbaşı’nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 10:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.